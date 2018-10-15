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Злоумышленники обстреляли два трамвая в Петербурге
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Злоумышленники обстреляли два трамвая на юге Петербурга 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ВКонаткте
Неизвестные открыли огонь из машины. Пули разбили стекла в трамваях.
Злоумышленники обстреляли из автомобиля два проезжающих трамвая на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером, 14 октября.
В результате обстрела были разбиты стекла общественного транспорта. Одна из пассажирок получила ранения, она была доставлена в больницу, рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас ей оказывается медицинская помощь, о характере травм не сообщается.
Остановилось движение, на месте ЧП образовалась пробка. Полиция проводит проверку по данному инциденту, выясняются обстоятельства происшествия.
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