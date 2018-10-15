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«Не живется спокойно»: очевидцы об обстреле трамвая
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Очевидцы рассказали, что спасло им жизнь при обстреле трамвая в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вечером 14 октября в Санкт-Петербурге неизвестные из движущегося автомобиля обстрелял два трамвая. Очевидцы сообщили, что обошлось без жертв только благодаря закаленным стеклам в окнах. Об этом рассказал «Пятый канал».
Трамваи обстреляли со стороны Бухарестской улицы. На кузовах транспортных средств остались вмятины. В двух трамваях разбиты стекла.
«Кто-то ехал и обстрелял вагон из машины. Человеку какому-то не живется спокойно», — рассказал один из очевидцев.
«Хорошо, что стекло каленое, а если бы не каленое было, стекло по лицу разлетелось бы», — сообщил другой пассажир трамвая.
По словам жителей Петербурга, одна из пассажирок трамвая одна женщина была в шоковом состоянии. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Пока неизвестно, из какого именно оружия производились выстрелы.
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