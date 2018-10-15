«Не живется спокойно»: очевидцы об обстреле трамвая

Очевидцы рассказали, что спасло им жизнь при обстреле трамвая в Санкт‐Петербурге

Вечером 14 октября в Санкт-Петербурге неизвестные из движущегося автомобиля обстрелял два трамвая. Очевидцы сообщили, что обошлось без жертв только благодаря закаленным стеклам в окнах. Об этом рассказал «Пятый канал».

Трамваи обстреляли со стороны Бухарестской улицы. На кузовах транспортных средств остались вмятины. В двух трамваях разбиты стекла.

«Кто-то ехал и обстрелял вагон из машины. Человеку какому-то не живется спокойно», — рассказал один из очевидцев.

«Хорошо, что стекло каленое, а если бы не каленое было, стекло по лицу разлетелось бы», — сообщил другой пассажир трамвая.

По словам жителей Петербурга, одна из пассажирок трамвая одна женщина была в шоковом состоянии. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Пока неизвестно, из какого именно оружия производились выстрелы.