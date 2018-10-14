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«Золотая судья» ответила на обвинения о липовом дипломе
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«Золотая судья» Хахалева ответила на обвинения в подделке диплома 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: vladtime.ru
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева считает, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. Об этом она заявила ТАСС.
«В настоящее время ведется массированная информационная кампания, касающаяся якобы отсутствия у меня высшего юридического образования», — полагает судья.
По словам Хахалевой, она намерена обратиться в правоохранительные органы.
В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у краснодарской судьи юридического образования. Он обнаружил, что в документах Абхазского государственного университета за 1985-1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получала юридическое образование, нет никаких упоминаний о такой студентке. Вместе с тем Салмин привел сведения, согласно которым Хахалева работала ветеринаром и имеет соответствующее образование. Собранную информацию адвокат передал в Следственный комитет.
Сама судья, взятая под государственную охрану из-за угроз, заявила ТАСС, что оканчивала три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.
Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.
Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.
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