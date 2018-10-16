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Неизвестный на востоке Москвы украл принадлежащий «Оборонэнерго» кабель
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Неизвестный на востоке Москвы украл принадлежащий «Оборонэнерго» кабель 

Агентство «Москва» + ещё 9 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Неизвестный на востоке Москвы похитил кабель, который принадлежит энергетической компании, связанной с министерством обороны РФ, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило сообщение о том, что в период с 9 по 11 октября неизвестный на ул. Большая Оленья в районе д. 15 похитил 500 м кабеля, принадлежащего «Оборонэнерго», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту полиция проводит проверку.
Согласно информации из открытых источников, центральный филиал компании «Оборонэнерго» расположен по адресу: ул. Большая Оленья, д. 15, стр. 4.
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