В Петербурге задержали двух участников массовой драки

Двое участников массовой драки в центре Санкт-Петербурга , в результате которой один человек погиб и один ранен, задержаны, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК РФ по городу.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии задержаны 30-летний и 27-летний мужчины, подозреваемые в совершении данных преступлений", — сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Как сообщалось ранее, массовая драка с участием более десяти человек произошла в центре города в четверг вечером. В результате инцидента на месте от ножевых ранений погиб один человек, еще одного госпитализировали.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство").