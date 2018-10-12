В Петербурге задержали двух участников массовой драки 

Двое участников массовой драки в центре Санкт-Петербурга, в результате которой один человек погиб и один ранен, задержаны, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК РФ по городу.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии задержаны 30-летний и 27-летний мужчины, подозреваемые в совершении данных преступлений", — сообщили в пресс-службе.
Решается вопрос об аресте подозреваемых.
Как сообщалось ранее, массовая драка с участием более десяти человек произошла в центре города в четверг вечером. В результате инцидента на месте от ножевых ранений погиб один человек, еще одного госпитализировали.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство").