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В Петербурге задержали двух участников массовой драки
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В Петербурге задержали двух участников массовой драки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое участников массовой драки в центре Санкт-Петербурга, в результате которой один человек погиб и один ранен, задержаны, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК РФ по городу.
"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии задержаны 30-летний и 27-летний мужчины, подозреваемые в совершении данных преступлений", — сообщили в пресс-службе.
Решается вопрос об аресте подозреваемых.
Как сообщалось ранее, массовая драка с участием более десяти человек произошла в центре города в четверг вечером. В результате инцидента на месте от ножевых ранений погиб один человек, еще одного госпитализировали.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 УК РФ ("Убийство", "Покушение на убийство").
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