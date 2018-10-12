Ещё
Столетнего осужденного на смерть попросили помиловать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столетнего осужденного на смерть попросили вернуть домой 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Global Society for Anti-Corruption
В Нигерии столетнего заключенного, осужденного на смерть, попросили помиловать. Об этом пишет «Би-би-си».
Салестин Эгбануш (Celestine Egbunuche) считается самым старым заключенным в стране. Помиловать мужчину попросил президент неправительственной организации Глобального антикорупционного сообщества (Global Society for Anti-Corruption) Франклин Эзеона. По его мнению, мужчина попал в тюрьму, потому что был обычным бедняком, однако будь он богатым, он бы там не оказался. Кроме того Эзеона считает, что держать людей в ожидании смертной казни так долго — негуманно.
Его дело получило огласку в августе после того, как фото с празднования его столетия опубликовал местный таблоид. Это, как пишет издание, может привести к тому, что мужчину помилуют. После публикации статьи об Эгбануше, нигерийцы начали активно обсуждать слишком долгое ожидание приведения смертного приговора в силу.
Эгбануш провел в тюрьме 18 лет за организацию убийства вместе со своим сыном Полом. По его словам, мужчина плохо видит и иногда забывает, что находится в тюрьме. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, его не выпускают.
«Все, что я могу для него сделать, это дать ему еду, зеленые бананы и некоторые лекарства, которые мне передают власти», — говорит сын Салестина.
По официальным данным нигерийских тюрем, сейчас своей очереди на казнь ждут более двух тысяч человек. Они вынуждены проводить в заключении годы, так как казнят в стране редко (в 2007 по 2017, по данным Amnesty International, привели в исполнение лишь семь смертных приговоров), однако помиловать также отказываются.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Израиль раскрыли обман России в Сирии895
Европа похвалила упавший «Союз»50
Авария «Союза» вызвана уникальной случайностью17
Кадыров нашел работу метателю банки550
Ведущий НТВ не выдержал оскорблений и выгнал гостя363
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Статьи
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение