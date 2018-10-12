Столетнего осужденного на смерть попросили помиловать

Столетнего осужденного на смерть попросили вернуть домой

Нигерии столетнего заключенного, осужденного на смерть, попросили помиловать. Об этом пишет «Би-би-си»

Салестин Эгбануш (Celestine Egbunuche) считается самым старым заключенным в стране. Помиловать мужчину попросил президент неправительственной организации Глобального антикорупционного сообщества (Global Society for Anti-Corruption) Франклин Эзеона. По его мнению, мужчина попал в тюрьму, потому что был обычным бедняком, однако будь он богатым, он бы там не оказался. Кроме того Эзеона считает, что держать людей в ожидании смертной казни так долго — негуманно.

Его дело получило огласку в августе после того, как фото с празднования его столетия опубликовал местный таблоид. Это, как пишет издание, может привести к тому, что мужчину помилуют. После публикации статьи об Эгбануше, нигерийцы начали активно обсуждать слишком долгое ожидание приведения смертного приговора в силу.

Эгбануш провел в тюрьме 18 лет за организацию убийства вместе со своим сыном Полом. По его словам, мужчина плохо видит и иногда забывает, что находится в тюрьме. Однако несмотря на проблемы со здоровьем, его не выпускают.

«Все, что я могу для него сделать, это дать ему еду, зеленые бананы и некоторые лекарства, которые мне передают власти», — говорит сын Салестина.

По официальным данным нигерийских тюрем, сейчас своей очереди на казнь ждут более двух тысяч человек. Они вынуждены проводить в заключении годы, так как казнят в стране редко (в 2007 по 2017, по данным Amnesty International, привели в исполнение лишь семь смертных приговоров), однако помиловать также отказываются.