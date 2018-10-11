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Тюремщики подменили зеков перед проверкой
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Тюремщики подменили избитых зеков на здоровых перед проверкой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Сотрудники владимирской колонии №3 подменили лежащих в больнице избитых заключенных на здоровых перед приходом представителей прокуратуры, которые проверяли информацию об издевательствах над осужденными. Об этом «Дождю» сообщил заместитель председателя «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков.
Он отметил, что во время прокурорской проверки часть больницы оказалась недоступна для посещения. Открытым было только терапевтическое отделение, где содержались сотрудничающие с администрацией «активисты». В их медицинских картах указано, что всех поместили туда за день-два до обхода. Пострадавших от пыток и избиений арестантов закрыли в психосоматическом отделении, и во время проверки ключа от двери внезапно не нашлось.
Один из работников ИК-3 анонимно рассказал правозащитникам, что о приезде проверки прокуратуры в колонии было известно заранее, тюремщики успели подготовиться, а жаловавшихся на пытки «спрятал» завхоз больницы. «Он был переведен на другую должность, соответственно, Генпрокуратура попасть к нему не сможет», — уточнил Маяков. Он добавил, что таким образом владимирское управление ФСИН пытается не допустить объективной проверки.
«Комитета за гражданские права» направил эту информацию главному надзирающему прокурору России и заместителю директора ФСИН Анатолию Рудому.
В августе заключенные «Владимирского централа» объявили голодовку, протестуя против беспредела со стороны тюремщиков, избиений, пыток и доведения до самоубийства. Тогда же стало известно, что отказывающихся сотрудничать с администрацией осужденных вывозили в ИК-3 в качестве наказания и там пытали.
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