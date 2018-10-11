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Убийца болгарской журналистки признал вину
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Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook
Задержанный в Германии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве журналистки из Болгарии Виктории Мариновой, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал NOVA.
По словам матери предполагаемого убийцы, Красимиров уехал в Германию в связи с тем, что боялся оставаться на родине из-за опасений за свою жизнь.
«Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек», — рассказала она.
Отмечается, что 21-летнего юношу подозревают также в изнасиловании Мариновой.
Знакомый матери Красимирова добавил, что молодой человек является отстающим в развитии.
Ранее сообщалось, что тело журналистки было найдено в парке болгарского города Русе 6 октября.
В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN.
Первый эпизод, вышедший 30 сентября, был посвящён расследованию возможного мошенничества с фондами ЕС.
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