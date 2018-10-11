Главари «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Татарстане 

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане главаря российского крыла и лидеров региональной структуры «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в РФ). Задержанные координировали деятельность террористов по указанию своих зарубежных кураторов.
По данным ФСБ, преступники вовлекали мусульман в ряды «Хизб ут-Тахрир аль-Ислам», целенаправленно работая над созданием в России закрытой структуры. Также занимались пополнением вооруженных формирований организации, действующих на территориях Ближнего Востока.
Во время задержания у террористов были обнаружены пропагандистские материалы организации, документы с указаниями кураторов и отчеты о проделанной работе, передает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что «спящую» ячейку запрещённой в РФ международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (ДТД) выявили в Томской области в ходе операции сотрудников ФСБ и других правоохранителей.