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ФРГ выдала обвиняемого в мошенничестве гражданина РФ
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Германия выдала России бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Германия по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировала в Россию директора стройкомпании "СибРегионСтрой", обвиняемого в мошенничестве с ущербом бюджету региона на 153 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура в четверг.
"По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию гражданина РФ Юрия Белорыбца", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что мужчина обвиняется по статье УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".
По данным ведомства, с июля 2008 года по сентябрь 2012 года в Новосибирске директор организации "СибРегионСтрой" Белорыбец с соучастниками строил объекты транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области.
"Имея умысел на хищение бюджетных средств, они представили в рамках договора заказчику для оплаты документы, в которых были указаны не соответствующие действительности сведения о выполненных работах и стоимости использованных при строительстве материалов. В результате областному бюджету Новосибирской области был причинен ущерб в размере около 153 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что деньги были частично обналичены и перечислены на счета подконтрольных Белорыбцу организаций и других компаний, имеющих признаки "фирм-однодневок".
Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В декабре 2017 года его задержали на территории Германии, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Белорыбца доставили в Москву.
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