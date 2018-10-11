Ещё
Сбившему пешеходов таксисту вынесли приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов в центре Москвы 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: АГН "Москва" / Игорь Стадник
Тверской суд Москвы приговорил к принудительным работам таксиста Чынгыза Анарбека, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Анарбек полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Он сказал, что устроился таксистом всего за месяц до инцидента и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду, работал без полноценного сна много дней и в момент ДТП из-за усталости перепутал газ и тормоз.
"Суд постановил назначить Анарбеку наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства", — сказала Дзюрко.
Она пояснила, что до вступления приговора в силу Анарбек останется под стражей.
Кроме того, ему на три года запрещено водить машину.
Последние новости
Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий НТВ не выдержал оскорблений и выгнал гостя343
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем14
Ошибка разведчика: полковник СВР умер в своей квартире13
Путин озвучил Эстонии условие для мира416
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище100
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Статьи
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение