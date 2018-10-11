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Топ-менеджера ОАК арестовали на два месяца
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Топ-менеджера ОАК арестовали на два месяца 

Рамблер + ещё 35 1 час назад
Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Герасимов арестован на два месяца, сообщает РИА "Новости".
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Герасимову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупных размерах.
Герасимов — вице-президент ОАК по государственной авиации специального назначения, эту должность он занимает с октября 2015 года.
ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.
Как писал «Коммерсант», в среду СК РФ и ФСБ провели обыски и выемку документов в рабочем кабинете Герасимова и в его квартире, а также в домах предпринимателей, которые заключали контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду «Россия».
По данным «Коммерсанта», обвинения в адрес Герасимова связаны с проверками, в ходе которых было выявлено неисполнение работ по замене оборудования на воздушных судах летного отряда «Россия».
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