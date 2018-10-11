Топ-менеджера ОАК арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Герасимову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупных размерах.

Герасимов — вице-президент ОАК по государственной авиации специального назначения, эту должность он занимает с октября 2015 года.

ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.

Как писал «Коммерсант», в среду СК РФ ФСБ провели обыски и выемку документов в рабочем кабинете Герасимова и в его квартире, а также в домах предпринимателей, которые заключали контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду «Россия».

По данным «Коммерсанта», обвинения в адрес Герасимова связаны с проверками, в ходе которых было выявлено неисполнение работ по замене оборудования на воздушных судах летного отряда «Россия».