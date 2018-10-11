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Суд арестовал вице-президента ОАК Герасимова
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Суд арестовал вице-президента ОАК Герасимова 

РИА Новости + ещё 33 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Герасимову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 9 декабря", — сказали в суде. Вице-президента ОАК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Герасимов — вице-президент ОАК по государственной авиации специального назначения, эту должность он занимает с октября 2015 года.
По данным "Коммерсанта", в среду сотрудники главного следственного управления СК России и ФСБ провели обыски и выемки документов в квартире и рабочем кабинете Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг ОАК и специальному летному отряду "Россия".
ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.
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