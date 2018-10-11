Что тащат из квартир «домушники»

Это я удачно зашел

Лондонский грабитель, пытавшийся разбить стекло магазина и случайно попавший кирпичом в своего напарника, мог бы возглавить топ ньюсмейкеров-идиотов 2018 года — вместе со своим китайским коллегой, который сделал то же самое несколькими месяцами ранее.

В сегменте квартирных краж таких случаев почти нет — в жилье обычно проникают через окно или посредством банального взлома двери — механизм отработанный, поэтому шансов опростоволоситься на старте у преступников меньше. Зато добыча их бывает поистине смехотворной, или напротив — удручающе никчемной — особенно если учитывать, что за подобное преступление могут посадить в тюрьму на несколько лет.

И тем не менее число поражающих своей бессмысленностью краж с каждым годом увеличивается.

Ни в чем себе не отказывают

В конце августа текущего года в поселке Борок Кировской области была совершена кража со взломом, в результате которой из квартиры пропала только детская железная дорога с паровозиком и вагончиками. С заявлением в полицию обратилась хозяйка вскрытой квартиры. По словам потерпевшей, пока ее не было дома, кто-то сорвал навесной замок с входной двери, проник в жилье и похитил игрушку. Причиненный ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей. В результате проведенного расследования установлена личность похитителя, им оказался 19-летний сосед потерпевшей по поселку. Игрушку у юноши изъяли. Домушнику грозит до шести лет лишения свободы.

Неделей позже в Красноярске неизвестный забрался в чужую квартиру, чтобы просто поесть сухарей. Владелица квартиры забыла запереть на ночь входную дверь, а утром, когда дети и супруг еще спали, услышала странный шорох. Выйдя на кухню, женщина обнаружила там мужчину, который стоял и ел сухари. На появление хозяйки неизвестный никак не отреагировал, и та разбудила мужа. Попытки поговорить с незваным гостем успехом не увенчались. В итоге глава семьи просто вытолкал его за дверь. Заявлять в полицию о странном человеке, который пробрался в квартиру ради сухарей, хозяева не стали.

За несколько месяцев до этого в одном из частных домов города Татарска Новосибирской области произошла драка из-за алюминиевых кастрюль, сковородок и газовых горелок. Неизвестный ворвался в коттедж и попытался вынести утварь на глазах у хозяев. Владельцы дома оказали сопротивление, но злоумышленнику все же удалось завладеть посудой. Потерпевшие обратились в полицию, и спустя некоторое время похититель скарба был задержан. Им оказался 42-летний безработный, который ранее в поле зрения оперативников не попадал и к уголовной ответственности не привлекался.

В ноябре 2017-го в одном из городов Томской области местный житель взломал чужую квартиру и вынес оттуда дешевый диван. Размер причиненного ущерба оценили в пять тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

И абсолютный хит: в мае 2017-го в Выборге вор вынес из чужой квартиры баян и 33 тома Большой советской энциклопедии (БСЭ). На торговых площадках в интернете все тома БСЭ можно приобрести за пару тысяч рублей, баян — за несколько сотен.

«Это разновидность клептомании»

Самое простое объяснение подобным кражам можно найти в рассказе «Фараон и хорал» О. Генри, написанном еще в начале XX века. Главный герой истории, Сопи, — профессиональный нью-йоркский нищий, мечтает оказаться в тюрьме, чтобы с комфортом пережить зиму.

«В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена» («Фараон и хорал», О. Генри, 1904 год).

Далее бездомный отчаянно пытается попасть в поле зрения полицейских, совершая мелкие и бессмысленные правонарушения: разбивает витрину магазина, пристает к женщине на улице, ест в кафе и отказывается расплатиться, берет чужой зонт. При этом странным образом он остается безнаказанным, а в тюрьму в итоге попадает ни за что, когда решает начать новую праведную жизнь.

Не секрет, что многим бывшим сидельцам сложно существовать на свободе: самостоятельно себя обеспечивать, работать, социализироваться. Самый простой выход — вновь оказаться за решеткой.

«В обычной жизни такой человек чувствует свою ненужность, неприспособленность, он не может устроиться на работу, общаться с обычными людьми. И поэтому он стремится вернуться в привычную для него среду обитания, а одним из таких способов является квартирная кража, даже пустяковая», — поясняет Олег Иванов, психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.

Он называет еще одну причину странного поведения горе-воров. «На мой взгляд, такие мелочные кражи — это некая разновидность клептомании, — говорит Иванов. — Когда человеку важны не материальные ценности, которые можно вынести из квартиры, а сам момент воровства. Таким образом человек получает эмоциональное удовлетворение и всплеск адреналина от самого процесса: нужно вскрыть замок или проникнуть в квартиру через окно, обыскать дом и… ничего не взять. Потому что целью взлома было не ограбление, а сам взлом».

Любители критиковать текущее положение дел в стране могли бы по-своему оправдать странноватых преступников: они выносят из квартир все, что попало, потому что в ухудшившихся экономических условиях дорог каждый сухарь и каждый том БСЭ.

«Это разновидность клептомании»

Для тех, кто находится по другую сторону баррикад, то есть для владельцев жилья, причины совершения идиотских краж не так важны. Главное — защититься. С этим проблем нет: во дворах и подъездах есть камеры видеонаблюдения, квартиру можно оборудовать сигнализацией, в конце концов — завести собаку. Но для начала нужно понять, что поведение воров-домушников в последние годы несколько изменилось.

Как рассказал в интервью « Московскому комсомольцу » бывший оперуполномоченный столичной полиции Игорь Гришаков , преступники перестали ориентироваться на наполненность почтовых ящиков при определении подходящих для ограбления квартир. Теперь они пользуются другими приемами — например, активно выявляют пустующие квартиры при помощи рекламных флаеров.

«Как правило, граждане этого не замечают, потому что эти специалисты действуют очень аккуратно, — заявил бывший оперативник. — Вас смутит реклама пиццы, засунутая во входную дверь вашей квартиры? Вот большинство граждан — нет. А при этом именно так воры прощупывают почву: если на следующий день флаер будет торчать в двери — значит, квартира пустовала».

Кроме того, домушники периодически следят за владельцами жилья в социальных сетях.

«На первый взгляд безобидный статус — "до отпуска осталось два дня" или "подарок от любимого мужа" — может оставить человека без гроша в кармане на ближайшее будущее», — отметил Гришаков.

Он рассказал, что сегодня домушники отдают предпочтения районам новостроек, поскольку покупатели квартир в новых районах довольно часто откладывают деньги на автомобиль. Кроме того, в зонах, которые застроены и заселены недавно, не налажена работа по предотвращению квартирных краж.

По данным МВД, в период с января по август 2018-го в России совершено более 1,3 миллиона преступлений, половину составили хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое тридцать восьмое зарегистрированное преступление — квартирная кража. В январе — августе их число сократилось на 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.