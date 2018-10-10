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Центральный аппарат СК займется расследованием убийства следователя полиции под Красногорском
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Центральный аппарат СК займется расследованием убийства следователя полиции под Красногорском 

Агентство «Москва» + ещё 31 10 октября 2018
Фото: Свободная пресса
Уголовное дело об убийстве следователя полиции по поручению председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Уголовное дело об убийстве старшего следователя полиции в Московской области передано для наиболее полного и объективного расследования в ГСУ СК РФ. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на личный контроль», — рассказала С. Петренко.
Для расследования убийства сформирован штаб, в котором вместе с сотрудниками СК работают сотрудники МВД и ФСБ России.
По словам С. Петренко, на данный момент действия неустановленных лиц квалифицируются по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
«А. Бастрыкин поручил провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе в кратчайшие сроки назначить необходимые экспертизы, обеспечив тщательное исследование уже изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов. Также он дал указание наряду с версией, связанной с воспрепятствованием профессиональной деятельности погибшей, тщательно проверить и иные возможные версии убийства», — добавила представитель СК.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что неизвестный выстрелил в вышедшую из подъезда дома в пос. Архангельское следователя УТ МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину. В результате она скончалась. Как сообщала ранее газета «Известия», в январе текущего года неизвестные сожгли принадлежащий Е. Шишкиной автомобиль Lexus, тогда ее не было в машине.
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