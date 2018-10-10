Центральный аппарат СК займется расследованием убийства следователя полиции под Красногорском

«Уголовное дело об убийстве старшего следователя полиции в Московской области передано для наиболее полного и объективного расследования в ГСУ СК РФ . Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на личный контроль», — рассказала С. Петренко.

Для расследования убийства сформирован штаб, в котором вместе с сотрудниками СК работают сотрудники МВД и ФСБ России

По словам С. Петренко, на данный момент действия неустановленных лиц квалифицируются по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

«А. Бастрыкин поручил провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе в кратчайшие сроки назначить необходимые экспертизы, обеспечив тщательное исследование уже изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов. Также он дал указание наряду с версией, связанной с воспрепятствованием профессиональной деятельности погибшей, тщательно проверить и иные возможные версии убийства», — добавила представитель СК.