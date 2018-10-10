СК: следователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности

Собранные в ходе расследования убийства следователя в подмосковном Архангельском свидетельствуют о том, что причиной преступления стала ее профессиональная деятельности, сообщается на сайте ГСУ СК по Подмосковью.

"В ходе расследования уголовного дела по факту убийства старшего следователя полиции, совершенного сегодня утро в Красногорском районе, у следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается также, что уголовное дело было передано в аппарат Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Ранее сообщалось, что видео с места убийства следователя в Подмосковье выложили в сеть.