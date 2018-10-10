Ещё
СК: следователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шепелева попросили уйти с Первого канала
Шепелева попросили уйти с Первого канала

СК: следователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности 

Газета.Ru + ещё 30 6 часов назад
Собранные в ходе расследования убийства следователя в подмосковном Архангельском свидетельствуют о том, что причиной преступления стала ее профессиональная деятельности, сообщается на сайте ГСУ СК по Подмосковью.
"В ходе расследования уголовного дела по факту убийства старшего следователя полиции, совершенного сегодня утро в Красногорском районе, у следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается также, что уголовное дело было передано в аппарат Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Ранее сообщалось, что видео с места убийства следователя в Подмосковье выложили в сеть.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин не явился в отделение полиции к назначенному времени Полиция проверяет сообщения о взрывчатке в здании суда в Киеве Лукашенко ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье399
«Автономия» для Крыма и другие события дня2
Шепелева попросили уйти с Первого канала29
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии220
На Поклонскую завели дело164
Видео
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
Захарова проводит брифинг в Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение