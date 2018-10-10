Мужчина получил срок за махинации с енотами

Житель Хабаровска получил два года колонии за махинации с обезьянами и енотами

Она уточнила, что мужчина обманывал покупателей, которые хотели приобрести у него через интернет карликовых обезьян и енотов.

"Ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель размещал на популярных сайтах сети интернет объявления о продаже породистых собак, карликовых обезьян и енотов. Потенциальных покупателей он просил внести предоплату. Как только денежные средства поступали на счет, фигурант прекращал общение", — рассказала Волк.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "мошенничество". Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в ходе проверки сообщений об истощении ведомственных лошадей в полиции Саратова были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, по факту мошенничества при уходе за служебными лошадьми возбуждено уголовное дело.