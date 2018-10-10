ФСБ выявила «спящую» ячейку террористов

Силы ФСБ МВД и Росгвардии пресекли деятельность «спящей» ячейки запрещенной в России террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад».

«Выявлена и пресечена деятельность региональной так называемой спящей ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», участвующей в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики против представителей регулярной армии и официального правительства Сирии», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального управления ФСБ.

Лидером ячейки, по данным ФСБ, является гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («склонение к участию к террористической деятельности»). Он арестован.

По версии следователей, он в ходе устных бесед и переписки в мессенджере Telegram склонял знакомых к террористической деятельности в Сирии. В то же время он понимал, что группа может использоваться и для совершения терактов в России.

Задержаны еще три члена ячейки.

Во вторник глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что ведомство за 2018 год пресекло подготовку шести терактов и ликвидировало 50 террористов.