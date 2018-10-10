Ещё
ВС утвердил приговор «приморским партизанам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма

Верховный суд утвердил приговор «приморским партизанам» 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд РФ в среду оставил без изменений приговор трем фигурантам дела "приморских партизан", ранее осужденным на сроки от 8 до 25 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокаты Алексея Никитина, Максима Кириллова и Вадима Ковтуна жаловались, что приговор Приморского краевого суда "чрезвычайно суров" и в нем не в полной мере учтены данные об их личностях, состоянии их здоровья и роли в преступлениях.
Кроме того, по словам самих осужденных, суд первой инстанции проигнорировал ряд решений, вынесенных присяжными в вердикте. Защитники попросили коллегию Верховного суда отменить приговор или смягчить наказание: снизить сроки, суммы компенсаций и перевести их в колонии общего режима вместо строгого.
Обвинение сочло жалобы защитников несостоятельными. По мнению прокуратуры, краевой суд вынес справедливое решение, которое нужно оставить в силе.
Из пяти осужденных приговор обжаловали трое, Александр Ковтун и Владимир Илютиков от такого шага отказались.
Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
По итогам длительного судебного процесса — дело рассматривалось трижды — краевой суд назначил "партизанам" от 8 до 25 лет в колониях строгого режима. Три фигуранта так и не признали вину, остальные двое сослались на 51-ю статью Конституции ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").
Максимальное наказание получили Александр Ковтун и Владимир Илютиков, Алексея Никитина приговорили к 23,5 годам, Максима Кириллова — к 21,5, а Вадима Ковтуна отправили в заключение на 8 лет. Дополнительно всех их обязали выплатить родным потерпевших около 3 миллионов рублей в качестве компенсации.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ "Путешественника во времени" нашли на фото 1943 года Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко оценил идею присоединения к России226
Россия дала гарантии ДНР450
Малолетний убийца и насильник начинал с грабежей97
Тест: Проверьте свою грамотность59
В небе над Украиной появились истребители США93
Видео
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
01:43
Россия дала гарантии ДНР
В мире Политика
06:44
В небе над Украиной появились истребители США
Армия
02:30
Опубликовано видео задержания педофила в Омске
Происшествия Криминал
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:00
Популярный суши-ресторан закрыт из-за антисанитарии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение