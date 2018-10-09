Суд в Ливии вынес приговор двум российским морякам

Суд в ливийском Триполи вынес приговор двум российским членам экипажа танкера «Теметерон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Ливии Ивана Молоткова.

«Суд Триполи приговорил капитана и старпома танкера «Теметерон» к четырём годам и трём месяцам тюремного заключения, а также к выплате денежного штрафа», — сказал Молотков.

Ранее суд трижды переносил слушания по делу российских моряков.

Танкер «Теметерон» был задержан в ночь с 28 на 29 июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья по обвинению в контрабанде нефти.