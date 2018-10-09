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Побег из детдома закончился убийством в Красноярске
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Побег из детского дома закончился убийством в Красноярске 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое шестиклассников из красноярского детского дома «Самоцветы» сбежали из-под опеки чтобы побродяжничать, однако их прогулка закончилась совсем не так, как планировалось. Корреспондент «360» узнал подробности.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, в субботу жительница одного из домов на улице Парашютной позвонила в полицию, сообщив о странном запахе, исходящем из квартиры ее соседа. Прибывшие на место оперативники обнаружили за дверью тело мужчины с признаками насильственной смерти — на его шею была наброшена удавка. Найденные на месте преступления пустые бутылки из-под водки говорили о том, что в квартире была пирушка. По горячим следам оперативники вышли на двух шестиклассников, о побеге которых им сообщили за несколько дней до случившегося в детском доме. Подростков задержали и допросили.
Соседка убитого по подъезду рассказала о его непростой жизни: Владимиру было около 60 лет. Ранее он был судим по тяжким статьям. Мужчина вел затворнический образ жизни, собирал металлолом, сдавал его, на вырученные деньги периодически выпивал.
«Последние годы за ним его старая мать ухаживала: иногда носила ему еду. Он двери никогда не открывал. Бывает, пахнет у него из квартиры чем-то: будто белье замочил и скисло, стучишься ему, стучишься — не откроет, пока не крикнешь, что это соседка. Никого к себе не пускал. Правда, была одна история, кавказцы какие-то у него хотели квартиру отобрать. Но там ничего не вышло у них, потому что квартира на мать оформлена», — рассказала «360» соседка убитого.
В следственном комитете по Красноярскому краю информацию об убийстве подтвердили. Выяснилось, что детдомовцы познакомились с мужчиной и пришли к нему домой, чтобы выпить. Однако, оказалось, что компания состояла не из трех, а из четырех человек, с ними был еще один взрослый. По версии следствия, изрядно употребив, он и задушил хозяина квартиры. А подростки стали свидетелями случившегося. В итоге в изолятор временного содержания попали все трое.
Замдиректора по воспитательной работе детского дома «Самоцветы» Екатерина Лебедева рассказала «360» о своих подопечных: бывшие АУЕ-шники, а нынче — просто поклонники бродяжничества периодически покидают детский дом с тех пор, как им исполнилось по 14 лет. По закону, с этого возраста они имеют полное право находиться на улице в свободное время. А уследить за сорванцами просто невозможно.
«Они постоянно бегают. «Бродяжничество — это круто», и так далее. А что вы хотите: у одного отец сидит, а мать лишена родительских прав. А от второго его отец сам отказался. Сказал, что он не может с ним справиться. Вот уже год пытаемся справиться мы», — рассказала Екатерина.
Подозреваемый в убийстве сейчас заключен под стражу. О дальнейшей судьбе детдомовцев в правоохранительных органах обещали рассказать позднее, но, вероятно, что их в очередной раз вернут в детский дом.
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