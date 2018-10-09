В Петербурге задержаны подпольные оружейники

В Петербурге и Петрозаводске задержали преступников, изготавливавших оружие

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие, преступная группа заключена под стражу, сообщает во вторник Федеральная служба безопасности РФ

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа", — говорится в сообщении.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности ФСБ России по данным фактам возбужден ряд уголовных дел по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъято 36 СВУ, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, "Люгер" и др., винтовка Мосина, различные обрезы ружей), 1400 различных патронов, 2 гранаты, свыше 100 основные частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления. Проводится исследование изъятого", — говорится в сообщении.

Сообщается, что деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в Петрозаводске, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге прекращена.