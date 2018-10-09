Суд вернул дело Мотузной в прокуратуру

В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело студентки об экстремизме

Судья Индустриального суда Барнаула Сергей Трушкин во время шестого заседания во вторник удовлетворил ходатайства сторон защиты и обвинения по делу студентки Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок "ВКонтакте", и вернул дело на доследование прокурору, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Ранее сама Мотузная сообщила РИА Новости, что это заседание для нее очень важно, так как на нем может решиться ее судьба.

Заседание во вторник началось со слов судьи Трушкина, который напомнил, что защита Мотузной предоставила ходатайство о прекращении уголовного дела и отметил, что оно было обосновано. После выступили сторона обвинения и защиты, которые ходатайствовали о возвращении дела на доследование прокурору. Судья объявил перерыв на несколько часов, после чего зачитал свое решение — вернуть дело Мотузной на доследование прокурору и уточнение его обстоятельств.

Адвокат Алексей Бушмаков заявил журналистам, что срок давности по статье об оскорблении чувств верующих у Мотузной истекает 15 октября. Кроме того, он уверен, что дело по части 1 статьи 282 будет закрыто в связи с новыми обстоятельствами.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.