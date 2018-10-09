В Петербурге неизвестные пытались поджечь офис ФАН

"Ночью преступники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. К счастью, огонь удалось быстро затушить. В помещении находились три человека, никто не пострадал", — рассказал Зубарев.

Он отметил, что редакция Федерального агентства новостей считает, что данный поджог связан с профессиональной деятельностью журналистов.

"Я думаю, это связано с нашей деятельностью. Мы подвергаемся атакам чаще всего в интернете, но были уже попытки и физического воздействия. Надеемся, что правоохранители в ближайшее время отыщут виновных", — добавил генеральный директор ФАН.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция ищет причастных к инциденту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.