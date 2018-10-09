Ещё
В Петербурге неизвестные пытались поджечь офис ФАН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»

В Петербурге неизвестные пытались поджечь офис ФАН 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в Санкт-Петербурге пытались поджечь офис Федерального агентства новостей, злоумышленники разбили окно и устроили пожар на первом этаже дома, где располагается редакция, рассказал РИА Новости генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.
"Ночью преступники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. К счастью, огонь удалось быстро затушить. В помещении находились три человека, никто не пострадал", — рассказал Зубарев.
Он отметил, что редакция Федерального агентства новостей считает, что данный поджог связан с профессиональной деятельностью журналистов.
"Я думаю, это связано с нашей деятельностью. Мы подвергаемся атакам чаще всего в интернете, но были уже попытки и физического воздействия. Надеемся, что правоохранители в ближайшее время отыщут виновных", — добавил генеральный директор ФАН.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция ищет причастных к инциденту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Полицией приняты меры для установления лиц, причастных к данному инциденту, и их задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Кухни» сбил человека в Москве16
«Отравителем» Скрипалей оказался врач из ГРУ35
«Ты сдохнешь»: Жесткое заявление Милявской18
Паника на Украине: взорвался военный склад569
«Золотая судья» оказалась ветеринаром
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:28
В Петербурге задержаны подпольные оружейники
Криминал Происшествия
01:24
Украина закрыла воздушное пространство на границе с РФ
В мире Украина
00:41
У Ким Чен Ына заметили санкционный Rolls-Royce
Азия В мире
00:14
Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко
Шоу-бизнес
01:17
Британия испугалась «офицеров ГРУ», «Калибров» и С-300
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение