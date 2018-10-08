Известного рэпера убили в самом центре города

35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, которого многие знают под псевдонимом Hollywood Play, был убит в ночь на 7 октября в Нью-Йорке

Как сообщает Life со ссылкой на New York Post, к клубу, возле которого стоял музыкант, подъехал темный автомобиль. Неизвестные открыли огонь из машины и после скрылись.

Снайдер был доставлен в одну из городских клиник, однако спасти мужчину врачам не удалось. В настоящее время изучаются все детали преступления.

Напомним, что 19 июня во Флориде на молодого рэп-артиста XXXTentacion было совершено разбойное нападение в момент, когда тот выезжал из мотосалона. После убийства из автомобиля артиста похитили сумку и скрылись в неизвестном направлении.