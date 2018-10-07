Заключённые ИК-19 угрожают убить сокамерника за доносы

Заключённый ухтинской исправительной колонии №19 обещает покончить жизнь самоубийством, если его не переведут отбывать срок в другое исправительное учреждение. Мужчина опасается за свою жизнь и жизнь супруги. Как стало известно News.ru, жена заключённого Зверева О. обратилась с заявлением в УФСИН и в МВД , в котором изложила свои опасения и попросила перевести мужа в другое исправительное учреждение. По словам женщины, в её адрес и адрес её супруга поступают угрозы со стороны других заключённых, но сотрудники правоохранительных органов бездействуют.

По данным источника News.ru, основания у заключённого и его жены опасаться за свою жизнь действительно есть — с апреля по август 2018 года Зверев, по договоренности с сотрудниками колонии, занимался «стукачеством» на других заключённых в обмен на ряд привилегий, связанных с улучшенными условиями содержания и дальнейшим получением УДО. В случае отказа сотрудничать сотрудники пригрозили осуждённому скорым помещением его в СУС и отсутствием перспектив в получении досрочного освобождения.

Ситуация изменилась, когда стало известно о переводе заключённых данной ИК в ИК-42 в связи с расформированием, сотрудники колонии снова вызвали Зверева к себе и сообщили осуждённому, что в связи с переводом его в другую ИК, все озвученные перспективы аннулируются и дальнейшую безопасность ему гарантировать не могут. При этом мужчине предложили «доработать по договору» до момента этапирования. Осуждённый Зверев ответил отказом, после чего один из заключённых сообщил, что сотрудники ИК «сдали» его сокамерникам, сообщив, что он «стукач». Несколько заключённых ИК-19 приняли решение жестоко наказать Зверева, в адрес его жены стали поступать угрозы в виде смс и телефонных звонков, в которых подробно описывалось какими именно наказаниям подвергнется её муж.

Следует отметить, что от скорой расправы Зверева спасло то, что часть заключённых уже вывезли в ИК-42, жене осужденного сообщили, что именно в ИК-42 расправятся с её мужем, как только его привезут.

С момента поступления угроз супруга осуждённого Зверева неоднократно пыталась убедить администрацию ИК-19 в том, что все нападки на её мужа являются реальными и что ему необходимо обеспечить безопасное место. Администрация ИК-19 отказалась признавать их реальность и заявила, что заключённый не нуждается в принятии мер по обеспечению ему безопасности.

Сотрудники МОО «Правовая зона» предоставили News.ru аудиозаписи разговора жены заключённого Зверева с оперуполномоченным УФСИН России по Республике Коми Калайда В. В., а так же с с заместителем начальника ИК-19 Патехиным Д. Е. В ходе разговора с Патехиным жена Зверева упоминает, что её мужа должны направить отбывать дальнейший срок в Мордовскую колонию, но бумаги были испорчены сотрудниками ИК-19, а позднее решение о переводе и вовсе было отменено, женщина утверждает, что своими действиями сотрудники колонии создают угрозу для жизни Зверева.

«Если вы чем-то недовольны, если у вас есть претензии жалобы, ну вы написали Чайке, Корниенко пусть разберутся с нами. Что я могу сказать?! Я вообще не против! Если усмотрят нарушение с нашей стороны, пусть нас наказывают», — отвечает ей Патехин.

А вот из записи разговора с уполномоченным УФСИН Калайдой В. В становится понятно, что проверка сотрудниками УФСИН была проведена, но никаких нарушений и угрозы жизни для заключённого обнаружено не было.

«Зверева самого вызывали на допрос, он сказал что в ИК-19 ему ничего не угрожает, поэтому нет оснований для обеспечения его безопасности и вывоза в другое место. По факту угроз документы направили в УМВД, если они усмотрят признаки и прокуратура это одобрит, они возбуждают дело и уже совместно с УМВД будут работать и разбираться», — говорит Калайда.

Ранее News.ru писал о том, что в омской колонии строгого режима для впервые осуждённых за тяжкие преступления произошла массовая драка.