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В российской колонии произошла массовая драка
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Заключённые устроили массовую драку в колонии в Омской области 

RT на русском + ещё 26 2 часа назад
Заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге, сообщили в областном управлении ФСИН.
«6 октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что все пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».
«Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осуждёнными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий», — добавили во ФСИН.
Ранее Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осуждённых участников беспорядков на Хованском кладбище в Москве, применив закон «день в СИЗО за полтора в колонии».
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