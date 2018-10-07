В российской колонии произошла массовая драка

Заключённые устроили массовую драку в колонии в Омской области

«6 октября 2018 года в вечернее время в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что все пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».

«Руководством учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры были проведены переговоры с осуждёнными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий», — добавили во ФСИН.