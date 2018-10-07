В российской колонии случился бунт

Названа возможная причина драки в колонии в Омске

Драка в колонии №6 в Омске , в которой по предварительным данным, участвовало порядка 50 человек из двух отрядов, могла произойти из-за мобильных телефонов, пишет издание «СуперОмск»

По информации СМИ, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая группа выступала против, так как это негативно может повлиять на условно-досрочное освобождение.