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В российской колонии случился бунт
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Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия

Названа возможная причина драки в колонии в Омске 

RT на русском + ещё 9 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Драка в колонии №6 в Омске, в которой по предварительным данным, участвовало порядка 50 человек из двух отрядов, могла произойти из-за мобильных телефонов, пишет издание «СуперОмск».
По информации СМИ, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая группа выступала против, так как это негативно может повлиять на условно-досрочное освобождение.
Ранее сообщалось, что заключённые устроили массовую драку в колонии строгого режима в Омской области, личный состав учреждения был поднят по тревоге. Отмечается, что ситуация была урегулирована «без применения физической силы и специальных средств».
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