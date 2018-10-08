Опубликовано видео оцепления «бунтовавшей колонии»

Опубликовано видео оцепления колонии в Омске, где заключенные устроили бунт

По словам автора видео, территория колонии оцеплена, участки проезжей части возле колонии перекрыты.

В Сети появилось видео с кадрами оцепления исправительной колонии № 6 в Омске, где произошла массовая драка между заключенными. На кадрах, снятых из проезжающей мимо машины, видно, что сотрудники правоохранительных органов стоят вдоль всего моста, по которому движутся автомобили.

По словам автора видео, территория колонии оцеплена, участки проезжей части возле колонии перекрыты.

Конфликт в колонии Омска произошла вечером 6 октября. Личный состав учреждения был поднят по тревоге. В результате драки пострадали более 20 заключенных.

Причиной стало то, что несколько заключенных требовали выдать им мобильные телефоны.