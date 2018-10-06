Мужчина обгорел, поджигая машину соседа

В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Volvo, припаркованного на улице Железнодорожной в посёлке Янтарный. Полицейские выехали на место и по горячим следам задержали подозреваемого. Определить его было несложно: он сосед хозяина сгоревшей машины и сам был опалён огнем.

Как выяснилось, потерпевший мужчина уже давно переводил деньги бабушке поджигателя, оказывая ей таким образом материальную помощь. Однако в какой-то момент выяснил, что внук эти деньги пропивает. В результате дотации прекратились, но выпить внуку по-прежнему хотелось. Поэтому он решил отомстить первым способом, который пришел ему в голову.