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Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
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Мужчина обгорел, поджигая машину соседа 

Авторамблер 45 минут назад
Курьезная история произошла в городе Светлогорск.
В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Volvo, припаркованного на улице Железнодорожной в посёлке Янтарный. Полицейские выехали на место и по горячим следам задержали подозреваемого. Определить его было несложно: он сосед хозяина сгоревшей машины и сам был опалён огнем.
Как выяснилось, потерпевший мужчина уже давно переводил деньги бабушке поджигателя, оказывая ей таким образом материальную помощь. Однако в какой-то момент выяснил, что внук эти деньги пропивает. В результате дотации прекратились, но выпить внуку по-прежнему хотелось. Поэтому он решил отомстить первым способом, который пришел ему в голову.
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