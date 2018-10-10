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Саудовского репортера ищут по останкам в фургоне
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Пропавшего саудовского журналиста начали искать по останкам в фургоне 

Lenta.ru + ещё 101 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Турции объявили в розыск черный фургон, в котором предположительно могут находиться останки журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги (Jamal Khashoggi). Об этом сообщает The Guardian.
59-летний Хашогги — один из самых ярких критиков наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman) и властей страны в целом. Журналист большую часть прошлого года жил в США и писал критические колонки для Washington Post про реформы на его родине.
2 октября Хашогги находился в Турции. Вместе с женой он поехал в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить документы о разводе: за несколько дней до этого ему позвонили и сказали, что необходимо лично посетить дипломатическое представительство. Жена стояла снаружи и ждала журналиста, но он так и не вышел к ней. При этом сотрудники учреждения уверяли ее, что внутри никого нет.
О происшествии вскоре узнали турецкие власти. Они предположили, что саудовского журналиста убили в здании генерального консульства, а затем его тело вывезли на одном из черных фургонов, которые в тот день неоднократно заезжали на территорию. В настоящее время полицейские просматривают видеозаписи с камер дорожного наблюдения, которые засекли подозреваемый автомобиль с затемненными окнами.
Спустя неделю после исчезновения Хашогги президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Эр-Рияду с требованием раскрыть все известные детали о судьбе журналиста.
«Мы должны как можно скорее получить результат этого расследования. Представители консульства не могут оправдаться, просто сказав, что он ушел», — заявил глава республики.
Тем не менее власти Саудовской Аравии настаивают, что не имеют отношения к исчезновению Хашогги. Принц Мохаммед бин Салман отметил, что его подданным нечего скрывать, а турецкие власти при желании могут осмотреть территорию консульства.
Ранее стало известно об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, тело которой нашли в городском парке 6 октября. Подозреваемый в преступлении уже задержан местной полицией.
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