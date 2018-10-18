Напечатана последняя статья обезглавленного журналиста

Опубликована последняя статья обезглавленного арабского журналиста

Американская газета The Washington Post , в которой работал саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги (Jamal Khashoggi), опубликовала его последнюю статью.

Редактор колонки «Глобальное мнение» Карен Аттия, с которой сотрудничал Хашогги, уточнила, что получила его статью через переводчика на следующий день после исчезновения. Она отложила материал, так как надеялась, что журналист вернется, и они вместе поработают над ним.

«Я очень благодарна, что год назад он выбрал The Washington Post своим последним журналистским домом и дал нам возможность поработать вместе», — заключила она.

Отмечается, что основными темами колонки Хашогги были низкий уровень свободы прессы в Саудовской Аравии и ужесточение контроля государства над освещением событий.

«Арабский мир сталкивается со своей собственной версией "железного занавеса", вызванного не внешними субъектами, а внутренними силами, которые борются за власть», — написал журналист.

17 октября появилась информация, что саудовского журналиста жестоко пытали, после чего обезглавили. Ранее сообщалось, что момент смерти Хашогги был записан на диктофон, встроенный в часы Apple Watch. Запись, утверждает турецкая сторона, попала в руки турецкой полиции и спецслужб, но не была опубликована.

Хашогги пропал 2 октября, когда обратился в генкосульство Саудовской Аравии в Турции, где планировал получить документы о разводе. По свидетельству жены журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что он ушел из консульства живым.

Турецкие власти предположили, что Хашогги убили, а останки вывезли из консульства. Они объявили в розыск черный фургон с затемненными стеклами, который в этот день покинул территорию представительства.