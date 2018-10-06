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Школьница отбилась от насильника смартфоном
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Московская школьница отбилась от насильника смартфоном 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Избиением насильника и украденным смартфоном закончилось для московской школьницы нападение неизвестного мужчины на Лианозовском кладбище. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.
Старшеклассница возвращалась домой после уроков. Во время прогулки по Лианозовскому кладбищу на нее напал неизвестный мужчина. Он повалил школьницу на землю и начал проводить рукой между ее ног. Девочка не растерялась и начала бить насильника по голове смартфоном, который держала в руках.
Не ожидавший такого отпора насильник отобрал у девушки аппарат и сбежал. Придя домой школьница сообщила об этом маме, которая обратилась в полицию.
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