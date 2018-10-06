Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры

Россиянин съездил в отпуск и остался без четырехкомнатной квартиры

Петербургский пенсионер обратился в районную прокуратуру с заявлением о мошенничестве, совершенном с его жильем. По словам мужчины, его четырехкомнатную квартиру продали злоумышленники, пока он сам находился в длительном отпуске. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

По словам пенсионера, он узнал, что больше не является владельцем жилья, при оплате ЖКХ. Как следует из заявления, в сентябре мужчина вернулся из длительного отпуска и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. В УК ему сообщили, что он уже несколько месяцев не имеет к квартире никакого отношения.

«Заявителю (…) стало известно, что принадлежащая ему четырехкомнатная квартира в июле текущего года от его имени продана злоумышленниками, а впоследствии перепродана еще раз», — сообщается на сайте прокуратуры.

По заявлению пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права на жилье.