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В Москве введен план «Перехват»
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В Москве введен план «Перехват» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы введен план «Перехват», разыскивается водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В ведомстве уточнили ТАСС, что пешехода сбили около дома 24 по улице Радио.
По словам представителя ведомства, пешеход жив, но получил травмы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В начале сентября в Москве вводили план «Перехват» после того, как по двум мужчинам открыли огонь, когда те передавали крупную сумму денег.
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