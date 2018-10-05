В Москве введен план «Перехват»

После дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы введен план «Перехват», разыскивается водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили ТАСС , что пешехода сбили около дома 24 по улице Радио.

По словам представителя ведомства, пешеход жив, но получил травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале сентября в Москве вводили план «Перехват» после того, как по двум мужчинам открыли огонь, когда те передавали крупную сумму денег.