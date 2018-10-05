В Москве введен план «Перехват» 

После дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы введен план «Перехват», разыскивается водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В ведомстве уточнили ТАСС, что пешехода сбили около дома 24 по улице Радио.
По словам представителя ведомства, пешеход жив, но получил травмы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В начале сентября в Москве вводили план «Перехват» после того, как по двум мужчинам открыли огонь, когда те передавали крупную сумму денег.