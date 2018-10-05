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Экс-губернатору Марий Эл продлили арест
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Мосгорсуд продлил арест экс-губернатору Марий Эл Маркелову 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд до 13 января продлил срок ареста бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому во взяточничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Маркелову срока ареста", — сказал Трунов. Накануне его подзащитный пожаловался генпрокурору РФ Юрию Чайке условия содержания в СИЗО "Лефортово".
Ранее в СК РФ сообщили, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.
По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).
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