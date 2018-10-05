В сети высмеяли преступника с помадой на губах

Пользователи сети посмеялись над преступником Джорданом О’Рейли (Jordan O'Reilly), которого запечатлели на полицейской ориентировке с красной помадой на губах. Об этом сообщает The Sun.

Британские полицейские опубликовали фотографию в группе Greater Manchester Police в Facebook, но позднее удалили пост. В сообщении говорилось, что 22-летний О’Рейли разыскивается в связи с нарушением условий досрочного освобождения из тюрьмы. Стражи правопорядка попросили очевидцев сообщить им о местонахождении молодого человека.

Неизвестно, почему на губах разыскиваемого британца была нанесена ярко-красная помада, но пользователей Facebook этот факт сильно позабавил. Пост с ориентировкой в считанные часы собрал тысячи репостов и комментариев.

«За что его разыскивают? За кражу помады из магазина?», — пошутил один из юзеров. Другие сравнили преступника с популярным героем комиксов про Бэтмена — Джокером. Несмотря на огромное количество ироничных сообщений, никто из пользователей так и не оставил полицейским важных данных о преступнике.