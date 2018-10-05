Почему засекретили планы по борьбе с бандитами

Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все

4 октября столичные полицейские ввели план «Перехват» для поимки троих вооруженных разбойников в масках, устроивших стрельбу в ходе дерзкого ограбления: у жертвы отняли сумку с 800 тысячами рублей. Такую меру, как введение «Перехвата», стражи порядка применяют часто, и она на слуху даже у тех, кто весьма далек от правоохранительной системы. Впрочем, что из себя представляет этот загадочный план и как он работает, знают немногие. Между тем помимо «Перехвата» у российских полицейских есть целый набор других планов на все случаи жизни — от защиты отдела при нападении бандитов до подавления вооруженного мятежа. Подробности выясняла «Лента.ру»

Совершенно секретно

Любой план, который вводят полицейские, — это инструкция на случай чрезвычайной ситуации; когда все спокойно, он не нужен. К выполнению плана при необходимости привлекают не только стражей порядка, но и служащих внутренних войск и учащихся вузов МВД России . О начале спецоперации сотрудников ведомства оповещают документом (приказом или распоряжением) или подачей специального сигнала.

Этот загадочный сигнал — название плана. Проще говоря, когда полицейские слышат по рации кодовое слово, будь то «Перехват», «Метель» или «Крепость», они заранее знают, что им делать. Конкретные инструкции для стражей порядка при введении каждого плана содержатся в приказе №400 МВД России от 25 мая 2009 года. Этот документ помечен грифом «ДСП» — для служебного пользования, а значит, описание конкретных действий полицейских при введении того или иного плана относится к секретной информации. За ее разглашение наступает уголовная ответственность, ведь такие сведения могут очень сильно облегчить жизнь злоумышленникам всех мастей.

Чтобы не нарушать закон, в этом материале мы не будем раскрывать содержание планов, но расскажем, какие они бывают и к каким чрезвычайным ситуациям российские полицейские готовы 24 часа в сутки.

Для особо опасных

План «Перехват» — пожалуй, самый популярный из тех, которыми пользуются полицейские. В рамках него стражи порядка ищут машину, связанную с каким-либо преступлением. Как правило, «Перехват» вводится в трех случаях: если машину угнали; если водитель стал участником ДТП (к примеру, сбил человека) и скрылся; если на машине скрываются подозреваемые в ином преступлении. Этот план бывает двух видов: «Перехват-1» вводится для поиска по горячим следам — как правило, в течение 15 минут после сообщения о преступлении или местонахождении разыскиваемой машины. «Перехват-2» действует в случае, если с момента преступления прошел час или больше.

Если полицейские понимают, что имеют дело не с рядовым криминалом, а с особо опасными вооруженными преступниками, то обычного «Перехвата» явно недостаточно. Для таких серьезных случаев предусмотрен план «Вулкан», который делится на несколько видов. При «Вулкане-1» полицейские собираются для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, лагерях вынужденных переселенцев, изоляторах временного содержания (ИВС) и других полицейских спецучреждениях. «Вулкан-2» вводится для поимки банды, а «Вулкан-3» — для розыска и задержания других вооруженных и особо опасных преступников — к примеру, дезертиров с оружием.

Кстати, содержание «Вулканов» в разных регионах России отличается в зависимости от местной специфики. Кроме того, у этих планов есть местные дублеры — к примеру, в Московской области это «Сирена». Именно ее в мае 2016 года вводили для поимки Ильи Асеева , 28-летнего уроженца и жителя подмосковного Егорьевска, застрелившего пятерых байкеров из-за девушки. Еще один план, близкий к «Вулканам», — это «Крепость»: при его введении полицейские собираются для защиты объектов МВД и внутренних войск. Конечно, такие случаи — экзотика для столичного региона, а вот на Северном Кавказе «Крепость» вводили не раз.

«Эдельвейсом» по террористам

Для борьбы с террористами планов у полиции предусмотрено больше всего — 13 видов. Первые пять вводятся в случае террористических атак на транспорте: «Набат» — на воздушном, «Вихрь» — на водном, «Сигнал» — на железнодорожном, «Тоннель» — в метро, «Циклон» — на автомобильном транспорте. Кстати, сюда же можно отнести план «Туман»: его используют, если злоумышленники пытаются блокировать транспортные пути, хотя антитеррористическим он не считается.

Следующие четыре плана направлены на защиту от террористов объектов инфраструктуры: по плану «Технология» полицейские обороняют объекты промышленности, «Молния» — объекты топливно-энергетического комплекса вроде ТЭЦ, «Атом» — ядерные и радиационно опасные объекты (к примеру, атомные электростанции), «Шторм» — гидротехнические сооружения.

Один из самых серьезных антитеррористических планов МВД — «Гроза»: по нему полицейские защищают от террористов объекты государственной власти. До введения в мае 2009 года ведомственного приказа №400 «Гроза» подразумевала пресечение захвата заложников. Именно этот план применяли в октябре 2002 года, когда группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Впрочем, после 2009 года описание «Грозы» изменилось, как и ее предназначение.

Оставшиеся три плана — это борьба с террористами на военных объектах («Арсенал»), на объектах массового пребывания людей («Метель») и на объектах представительств иностранных государств («Дипломат»). Если же угроза так велика, что не вписывается ни в один из 13 планов, полицейские могут ввести сверхплан «Эдельвейс» — по нему для борьбы с террористами активизируются абсолютно все полицейские целого субъекта России.

Тяжелая артиллерия

Иногда полиция действует по плану не в одиночку, а вместе с силовиками из других ведомств. К примеру, освобождая заложников и подавляя бунты в колониях, стражи порядка объединяются с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России . Это достаточно редкие ситуации, поэтому единого плана по таким случаям для всех полицейских страны не существует — в каждом регионе он свой, со своим названием и особенностями.

То же самое — с планами по защите государственных границ России. Если существует опасность вторжения, полицейские в местах своей дислокации объединяются с пограничниками ФСБ и дают отпор врагам. К счастью, участвовать в подобных спецоперациях стражам порядка приходится разве что на учениях.

Еще один экзотический план — «Лавина», призванный предотвращать и подавлять вооруженные мятежи. А на звание самого мирного плана может смело претендовать «Тайфун» — полицейская помощь экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера.

Впрочем, все планы МВД выглядят стройно лишь на бумаге, на самом же деле они довольно условны, и сами полицейские в них порой путаются. Кроме того, одни и те же вещи в разных регионах порой называют по-своему — взять тот же «Вулкан», ставший в Подмосковье «Сиреной». А «Перехват» может вводиться не только для розыска машин, но и для перекрытия дорог или усиления патрулей. Впрочем, объясняются такие расхождения просто: условия работы правоохранительных органов в разных регионах России довольно сильно отличаются.

Скажем, план «Крепость» — отражение нападения на полицейский участок — на Северном Кавказе и где-нибудь в Центральной России предполагает абсолютно разные ситуации. В первом случае стражи порядка будут противостоять боевикам-головорезам, а во втором — каким-нибудь хулиганам, разгоряченным алкоголем. А раз уровень опасности разный, то и действия полицейских по одному и тому же плану будут существенно отличаться.