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МВД РФ закрыло около 30 нелегальных казино
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МВД РФ закрыло около 30 нелегальных казино, работавших под видом лотереи 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого владели почти 30 игорными заведениями в Удмуртии и Московском регионе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, незаконная деятельность осуществлялась вне игорных зон с использованием нескольких интернет-сайтов под видом лотереи.
"Пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РФ. По имеющейся информации, злоумышленники организовали производство игорного оборудования со специально разработанным программным обеспечением, его транспортировку и установку в различных регионах страны, удаленное управление терминалами и их техническое обслуживание, а также инкассацию денежных средств, полученных преступным путем", — сказала она, добавив, что, "по предварительным данным, доход от противоправной деятельности составлял свыше 10 млн рублей в месяц".
"Злоумышленники использовали различные способы конспирации, включая координацию преступной деятельности по IP-телефонии и интернет-мессенджерам, подготовку документов прикрытия незаконной деятельности под видом проведения лотерей, а также возможность дистанционного удаления программным обеспечением в случае проведения проверок правоохранительными органами. Полицейскими при участии Росгвардии проведено 53 обыска в офисных и жилых помещениях на территории Московского региона и Удмуртской Республики. Пресечена незаконная деятельность 28 игорных точек", — пояснила Волк.
Представитель МВД отметила, что Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статьям 171.2 ("Незаконные организация и проведение азартных игр") и 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ. Организатор и шестеро участников преступного сообщества арестованы судом, двое находятся под домашним арестом.
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