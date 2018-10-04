МВД РФ закрыло около 30 нелегальных казино, работавших под видом лотереи

Полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого владели почти 30 игорными заведениями в Удмуртии и Московском регионе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, незаконная деятельность осуществлялась вне игорных зон с использованием нескольких интернет-сайтов под видом лотереи.

"Пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РФ. По имеющейся информации, злоумышленники организовали производство игорного оборудования со специально разработанным программным обеспечением, его транспортировку и установку в различных регионах страны, удаленное управление терминалами и их техническое обслуживание, а также инкассацию денежных средств, полученных преступным путем", — сказала она, добавив, что, "по предварительным данным, доход от противоправной деятельности составлял свыше 10 млн рублей в месяц".

"Злоумышленники использовали различные способы конспирации, включая координацию преступной деятельности по IP-телефонии и интернет-мессенджерам, подготовку документов прикрытия незаконной деятельности под видом проведения лотерей, а также возможность дистанционного удаления программным обеспечением в случае проведения проверок правоохранительными органами . Полицейскими при участии Росгвардии проведено 53 обыска в офисных и жилых помещениях на территории Московского региона и Удмуртской Республики. Пресечена незаконная деятельность 28 игорных точек", — пояснила Волк.