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Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
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Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео 

Вести.Ru 1 час назад
В Одессе 1 октября днем на одной из центральных улиц города ограбили автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.
Из машины, следовавшей сзади, выбежали два мужчины, прокололи колесо у стоящего автомобиля, разбили стекло и вытащили 210 тысяч гривен (около полумиллиона рублей), после чего скрылись, чудом не устроив аварию.
Через час полицейским удалось задержать одного из преступников вместе с машиной, на которой было произведено ограбление.
Спустя сутки на съемной квартире со стрельбой был задержан второй участник ограбления. Мужчина оказал сопротивление и был ранен. Третий в настоящее время находится в бегах.
При задержании у преступников было найдено оружие. Также выяснилось, что грабители являются уроженцами Грузии. На их счету несколько похожих налетов.
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