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В Дагестане нашли тело пропавшей девочки
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В Дагестане нашли тело пропавшей девочки 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспертиза подтвердила, что тело ребенка, найденное 9 сентября в сточной канаве в городе Каспийск в Дагестане, принадлежит пропавшей 29 июля восьмилетней девочке, сообщает СК РФ.
Жительница дагестанского города Каспийск пропала, как следует из сообщений СМИ Дагестана и соцсетей, 29 июля: девочка вышла за хлебом в магазин рядом с домом и не вернулась. Ребенка искали более двух тысяч человек, включая несколько сотен волонтеров.
Девятого сентября в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина города Каспийска было обнаружено тело девочки возрастом примерно восемь-десять лет, которое находилось в хозяйственной сумке.
Отец не смог опознать тело девочки. Чтобы установить личность и причину смерти ребенка, следствие назначило молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую экспертизы.
"Сегодня, 3 октября, следствием получены результаты экспертного исследования", — говорится в сообщении.
Добавляется, что, согласно результатам экспертизы, обнаруженная в сточной канаве города Каспийска девочка является тем самым ребенком, пропавшим 29 июля.
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