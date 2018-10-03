В здании Мособлсуда раздалась стрельба

Здание Московского областного суда эвакуировали из-за звуков выстрелов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили очевидцы.

Пресс-секретарь Мособлсуда в беседе с каналом «360» подтвердила информацию об эвакуации здания, однако не ее причину. По словам Анны Тюриной, люди из суда были выведены после того как неизвестный по телефону сообщил о заложенной бомбе.

Тюрина отметила, что после анонимной угрозы в Мособлсуд были вызваны специалисты, которые и «попросили всех выйти». В настоящее время они ищут бомбу.

Осенью 2017 года по России прокатилась волна телефонного терроризма. Многочисленные звонки о заложенных бомбах, каждый из которых оказался ложным, начали поступать в различные здания по всей стране 11 сентября и привели к эвакуации по меньшей мере 1,4 миллиона человек из более чем двух тысяч зданий в 170 городах.