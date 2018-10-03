ВС смягчил приговор бравшему взятки полковнику СК

Верховный суд смягчил приговор бравшему взятки полковнику СК

«Судебная коллегия определила приговор Мосгорсуда изменить, исключить назначение дополнительного наказания в виде штрафа, в остальном приговор оставить без изменений», — гласит решение суда. Речь идет о штрафе в размере 32,5 миллиона рублей.

Пятилетний срок заключения оставлен в силе, жалоба защиты в этой части отклонена.

Заседание проходило в закрытом режиме, дело имеет гриф «секретно».

Изначально Ламонову вменяли получение взятки от самого Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием.