Во Франции арестовали преступника-беглеца

Во Франции арестовали самого известного преступника-беглеца

Редуан Фаид, самый известный гангстер и самый разыскиваемый беглец во Франции, был задержан в среду утром в ходе масштабной спецоперации в городе Крей на севере страны, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в полиции. 46-летний Фаид, его брат Рашид, двое его племянников и некая женщина были арестованы в 4 часа утра в квартире в районе Мулен.

В операции принимали участие 100 полицейских из Парижа, Лилля и Версаля, а также Центрального управления по борьбе с организованной преступностью. По словам источника в полиции, Фаид несколько дней назад был замечен в Крее, за ним было установлено наружное наблюдение, а полиция ждала удобного момента для ареста. Задержание прошло без стрельбы.

Имя Фаида прогремело на всю Францию в 2010 году, когда он в духе гангстерских фильмов во время ограбления инкассаторского фургона устроил перестрелку с полицейскими, прибывшими на место преступления. Его поймали после погони на шоссе. Преступника приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Второй раз Фаид шокировал Францию, умудрившись 1 июля этого года сбежать на вертолете из хорошо охраняемого тюремного центра Рео в Сене-эт-Марне. Позже вертолет, который до этого был угнан из авиационного клуба, нашли сгоревшим примерно в шестидесяти километрах от тюрьмы, а Фаид стал самым разыскиваемым преступником во Франции. Дело по его розыску курировалось лично прокурором Франции.