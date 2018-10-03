Россиянин задержан в Таиланде по запросу Интерпола

Гражданин России задержан в Паттайе местной полицией после получения запроса Интерпола через посольство РФ. Он проживал в Таиланде по деловой визе.

В России мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Имя задержанного приводится, как «Виталил Трофимов» (VitalilTrofimov), сообщает газета The Nation.