Россиянин задержан в Таиланде по запросу Интерпола 

Гражданин России задержан в Паттайе местной полицией после получения запроса Интерпола через посольство РФ. Он проживал в Таиланде по деловой визе.
В России мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Имя задержанного приводится, как «Виталил Трофимов» (VitalilTrofimov), сообщает газета The Nation.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники французской таможенной службы задержали грузовик, внутри которого было обнаружено 650 кг кокаина. Оказалось, что машина была зарегистрирована на Украине.