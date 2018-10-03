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Россиянин задержан в Таиланде по запросу Интерпола
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Россиянин задержан в Таиланде по запросу Интерпола 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин России задержан в Паттайе местной полицией после получения запроса Интерпола через посольство РФ. Он проживал в Таиланде по деловой визе.
В России мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Имя задержанного приводится, как «Виталил Трофимов» (VitalilTrofimov), сообщает газета The Nation.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники французской таможенной службы задержали грузовик, внутри которого было обнаружено 650 кг кокаина. Оказалось, что машина была зарегистрирована на Украине.
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