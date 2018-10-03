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Пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль
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Пьяный священник в Перми украл сумку в магазине и угнал автомобиль 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Свердловский районный суд Перми вынес приговор священнослужителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу сумки в торговом центре и угнал автомобиль, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Согласно материалам суда, уголовное дело в отношении священника, служащего в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ в Перми, было заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Будучи в состоянии алкогольного опьянения, священнослужитель совершил кражу сумки в ТРК "Семья" и угнал автомобиль.
"Уголовное дело прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон", — рассказали в суде.
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