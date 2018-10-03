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Россиянина накажут за мемы про полицейских
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Россиянина обвинили в экстремизме из-за мемов про полицейских 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Новгородской области оказался в суде за мемы, оскорбляющие полицейских. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окуловского районного суда.
По версии следствия, Черников А. А. в 2011 году создал аккаунт во «ВКонтакте», где с января по март 2016 года «устойчиво придерживаясь экстремистских позиций и взглядов, умышленно, незаконно, с целью демонстрации другим лицам и копирования ими, разместил семь фотографий, на которых имелись надписи на английском языке, что в переводе на русский язык означает применительно к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов" характеристику представителей группы в нецензурной форме».
Обвиняемого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием сети «Интернет»).
20 сентября стало известно о том, что Верховный суд отказался считать репосты преступлениями в том случае, если те не несут опасности обществу. Как говорилось в постановлении пленума, отныне суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, — это недостаточный повод для уголовного преследования. Автор публикации может стать фигурантом дела, только если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел цель возбудить ненависть или вражду».
В конце августа Совет по правам человека при президенте предложил изменить российское антиэкстремистское законодательство и перестать сажать за оскорбительные высказывания. Правозащитники отметили, что в 2017 году за настоящий экстремизм осудили одного человека, а 460 попали под суд за слова.
В том же месяце стало известно общественное мнение россиян об уголовной ответственности за лайки и репосты. 55 процентов граждан считают, что нужно судить не только за публикацию материалов, признанных экстремистскими, но и за репост.
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