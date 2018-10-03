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Украинский грузовик с рыбой оказался начинен кокаином
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Украинский грузовик с рыбой оказался начинен кокаином 

Lenta.ru + ещё 10 16 минут назад
Фото: Reuters
На юге Франции таможенная служба задержала грузовую машину с украинскими номерами, в которой были обнаружены 650 килограммов кокаина, сообщает французская газета La Depeche.
По данным издания, перевозивший рыбу грузовик был остановлен ночью 2 октября в районе Тулузы (департамент Верхняя Гаронна на юге Франции). В машине, зарегистрированной на Украине, находились двое граждан Нидерландов. Водитель и его напарник вызвали подозрение своим нервным поведением, после чего сотрудники таможни провели тщательный досмотр транспортного средства
В результате было обнаружено и конфисковано около 650 килограммов наркотического вещества. Стоимость изъятого груза на черном рынке составляет более 52 миллионов евро. Шофера и его спутника задержали и доставили в местное отделение полиции.
В августе в порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина с логотипом «Единой России». Наркотики были расфасованы по 1,9 тысячи брикетам, общая стоимость которых составила 100 миллионов евро.
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