Раскрыт источник богатств Захарченко

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Стал известен источник миллиардов полковника Захарченко 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет России задержал двух фигурантов по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко и ходатайствует об их аресте. Об этом BFM сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По ее словам, в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде ареста бизнесмену Валерию Маркелову и адвокату Виктору Белевцову.
«Маркелову вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), а Белевцову — посредничество во взяточничестве», — заявила Царева.
Валерий Маркелов — руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Он подозревается в даче взяток полковнику Захарченко, сообщил «Росбалт». По данным издания, предприниматель был задержан сотрудниками СК и ФСБ в Сочи. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова.
По версии следствия, полковник МВД выполнял функции своеобразного главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым. За это он получал солидную фиксированную зарплату, а впоследствии и долю от прибыли группы компаний. Речь идет о миллиардных суммах.
Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.
30 мая стало известно, что из этой суммы пропали более 230 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкасс», и недостача была выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка и сообщили о пропаже.
В декабре 2017 года суд постановил обратить изъятые у полковника и его близких средства, а также недвижимость и автомобили в доход государства.
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