Отрубивший жене кисти рук Д. Грачев предстанет перед судом в Подмосковье 

Суд в Подмосковье рассмотрит дело Дмитрия Грачева, отрубившего руки своей жене, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Д. Грачева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также похищении и угрозе убийством. В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
Как установило следствие, в декабре 2017 г. Д. Грачев, испытывавший неприязнь к своей супруге Маргарите, против воли женщины вывез ее в лесной массив, где перевязал ей руки жгутом и не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям.
«Кроме того, 11 ноября 2017 г. обвиняемый уже похищал свою супругу — вывозил ее против воли в лесной массив, где угрожал убийством. После этого женщина обращалась с заявлением в полицию. Однако 8 декабря 2017 г. участковым уполномоченным без достаточности проведенных проверочных мероприятий вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Д. Грачева состава преступления. Принятым решением полицейский нарушил конституционное право М. Грачевой на защиту от преступных посягательств, указанное обстоятельство повлияло на формирование у Д. Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря, спустя два дня после вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела», — пояснила О. Врадий.
В декабре 2017 г. в подмосковном главке МВД Агентству «Москва» сообщили, что в больницу доставили 25-летнюю жительницу Серпухова без обеих кистей рук. Тогда же в полицию обратился 26-летний муж потерпевший, который сознался в том, что приревновал жену, вывез ее в лес и там отрубил кисти рук, после чего отвез в больницу. Против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Также его лишили родительских прав. Женщину прооперировали, одну кисть удалось спасти. Участкового, допустившего преступление, уволили из органов внутренних дел, его руководство дисциплинарно наказали.