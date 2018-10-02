Отрубивший жене кисти рук Д. Грачев предстанет перед судом в Подмосковье

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Д. Грачева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также похищении и угрозе убийством. В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

Как установило следствие, в декабре 2017 г. Д. Грачев, испытывавший неприязнь к своей супруге Маргарите, против воли женщины вывез ее в лесной массив, где перевязал ей руки жгутом и не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям.

«Кроме того, 11 ноября 2017 г. обвиняемый уже похищал свою супругу — вывозил ее против воли в лесной массив, где угрожал убийством. После этого женщина обращалась с заявлением в полицию. Однако 8 декабря 2017 г. участковым уполномоченным без достаточности проведенных проверочных мероприятий вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Д. Грачева состава преступления. Принятым решением полицейский нарушил конституционное право М. Грачевой на защиту от преступных посягательств, указанное обстоятельство повлияло на формирование у Д. Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря, спустя два дня после вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела», — пояснила О. Врадий.